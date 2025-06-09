Рейтинг ATP. Джокович вернулся в топ-5, Пол — в топ-10, Бублик — в топ-50, Циципас выпал из топ-25

Новак Джокович вернулся в топ-5.
Стефанос Циципас выпал из топ-25.
PIF ATP Rankings.
Положение на 9 июня 2025.
Место.
Теннисист (страна).
Очки.
1 (1).
Янник Синнер (Италия).
10880.
2 (2).
Карлос Алькарас (Испания).
8850.
3 (3).
Александр Зверев (Германия).
6385.
4 (5).
Джек Дрэйпер (Великобритания).
4800.
5 (6).
Новак Джокович (Сербия).
4630.
6 (7).
Лоренцо Музетти (Италия).
4560.
7 (4).
Тэйлор Фриц (США).
4485.
8 (11).
Томми Пол (США).
3510.
9 (10).
Хольгер Руне (Дания).
3440.
10 (9).
Алекс де Минаур (Австралия).
3285.
11 (11).
Даниил Медведев (Россия).
3100.
15 (15).
Андрей Рублев (Россия).
2920.
16 (8).
Каспер Рууд (Норвегия).
2905.
24 (24).
Карен Хачанов (Россия).
2010.
26 (20).
Стефанос Циципас (Греция).
1920.
43 (62).
Александр Бублик (Казахстан).
1265.
75 (72).
Роман Сафиуллин (Россия).
816.