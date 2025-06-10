«Всё, хватит, вручим второй кубок». Панатта — о развязке финала «РГ» Синнер — Алькарас

Затем, после того как Синнер тоже собрался в пятом сете, они перешли на тай-брейк. При счете 6:6 в пятом сете я сказал: «Всё, хватит, мы вручим второй кубок, и вы оба — победители “Ролан Гаррос”. Они оба заслужили это, однако, к сожалению, в спорте это невозможно, и победа досталась испанцу, который заслужил её так же, как и Синнер.