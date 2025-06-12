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Стали известны суммы призовых, которые получат теннисисты на Уимблдоне

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о суммах призовых, которые получат теннисисты в розыгрыше Уимблдона-2025, об этом сообщает Corriere Della Serra.

Источник: Getty Images

Победители турнира в одиночных разрядах получат по £ 3 млн (около € 3,57 млн) — самый большой приз среди всех турниров «Большого шлема». Эта сумма на 11,1% больше той, которую заработали чемпионы прошлого года — испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова. Теннисисты, выбывшие в первом круге, получат £ 66 000 (€ 78 600), что на 10% больше, чем в 2024 году. Призовые в парных соревнованиях выросли на 4,4%, в миксте — на 4,3%, а в соревнованиях для инвалидов в инвалидных колясках — на 5,6%.

Стоит отметить, что общая сумма призового фонда розыгрыша Уимблдона-2025 составит около € 63,7 млн.

Уимблдон-2025 пройдёт с 30 июня по 13 июля.