Стали известны суммы призовых, которые получат теннисисты на Уимблдоне

Победители турнира в одиночных разрядах получат по £ 3 млн (около € 3,57 млн) — самый большой приз среди всех турниров «Большого шлема». Эта сумма на 11,1% больше той, которую заработали чемпионы прошлого года — испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова. Теннисисты, выбывшие в первом круге, получат £ 66 000 (€ 78 600), что на 10% больше, чем в 2024 году. Призовые в парных соревнованиях выросли на 4,4%, в миксте — на 4,3%, а в соревнованиях для инвалидов в инвалидных колясках — на 5,6%.