«Овечкин, Мирра и Медведев — лица российского спорта на планете Земля». Губерниев на вопрос о трех главных спортсменах из России

— Овечкин, естественно, номер один. Мирра Андреева и Даня Медведев. Сейчас это лица российского спорта на планете Земля, — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
Российский форвард «Вашингтона» в минувшем сезоне побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ — 897 шайб.
18-летняя Андреева в этом году выиграла два турнира категории WTA 1000 и занимает шестую строчку в мировом рейтинге. Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP и является первой ракеткой России.
Овечкин, Легков, Зобнин, Щенников, Мыскина, Фридзон и другие спортсмены спели гимн России на отдыхе в Турции.