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«Овечкин, Мирра и Медведев — лица российского спорта на планете Земля». Губерниев на вопрос о трех главных спортсменах из России

— Кто сейчас три главных спортсмена из России?

Источник: Спортс"

— Овечкин, естественно, номер один. Мирра Андреева и Даня Медведев. Сейчас это лица российского спорта на планете Земля, — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

Российский форвард «Вашингтона» в минувшем сезоне побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ — 897 шайб.

18-летняя Андреева в этом году выиграла два турнира категории WTA 1000 и занимает шестую строчку в мировом рейтинге. Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP и является первой ракеткой России.

Овечкин, Легков, Зобнин, Щенников, Мыскина, Фридзон и другие спортсмены спели гимн России на отдыхе в Турции.