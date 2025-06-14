Стала известна сетка турнира WTA-250 в Ноттингеме, где выступит Анна Блинкова

Прошла жеребьёвка травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). В основной сетке соревнований заявлена одна россиянка — 70-я ракетка мира Анна Блинкова. На старте соревнований она встретится с Ольгой Данилович из Сербии.