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Григор Димитров снялся с турнира ATP-500 в Лондоне

19-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров снялся с травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

Источник: Чемпионат.com

19-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров снялся с травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В первом круге он должен был сыграть с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В основной сетке соревнований его заменит лаки-лузер.

Ранее Григор Димитров по ходу матча снялся с «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге он играл с американцем Итаном Куинном (6:2, 6:3, 2:6), а также отказался от турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария).

Турнир в Лондоне пройдёт с 16 по 22 июня. Действующим чемпионом турнира является американец Томми Пол, в прошлогоднем финале обыгравший итальянца Лоренцо Музетти. Оба финалиста не сыграют на турнире в 2025 году.