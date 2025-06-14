Григор Димитров снялся с турнира ATP-500 в Лондоне

19-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров снялся с травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В первом круге он должен был сыграть с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В основной сетке соревнований его заменит лаки-лузер.