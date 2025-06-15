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«Пришлось обратиться к мафии». Джокович — о поездке в США ради тенниса в детстве

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал историю о том, как его отец доставал деньги на один из первых турниров Новака в США.

Источник: Getty Images

«В общей сложности поездка обошлась примерно в $ 5 тыс. В то время у нас не было таких денег. Моему отцу пришлось обратиться к ростовщикам, к мафии. Он объяснил им ситуацию, признал, что мы торопились, и они взяли с него 30% годовых. Мой отец согласился, но в то время происходили невероятные истории. У нас было много проблем, ему даже устроили автомобильную аварию, но в конце концов он смог расплатиться», — приводит слова Джоковича Punto de Break.