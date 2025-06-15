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Шиманович и Козырева выиграли парный разряд турнира WTA-125 в Валенсии

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович и россиянка Мария Козырева стали победительницами парного разряда турнира категории WTA-125 в испанской Валенсии с призовым фондом $115 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Сегодня в решающем матче белорусско-российский дуэт обыграл в двух партиях испанский тандем Ивонн Кавалье Реймерс / Анжела Фита Болуда — 6:3, 6:4.

В первом круге одиночного разряда Ирина Шиманович победила представительницу Латвии Дарью Семенистую — 6:3, 6:3, в ⅛ финала также в двух сетах выиграла у россиянки Алины Чараевой — 6:4, 7:6 (8:6), а в четвертьфинале уступила китайской теннисистке Синью Гао — 6:3, 4:6, 4:6. В финальном поединке испанка Нурия Парризас Диас встретится с американкой Луизой Чирико.