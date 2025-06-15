Шиманович и Козырева выиграли парный разряд турнира WTA-125 в Валенсии

В первом круге одиночного разряда Ирина Шиманович победила представительницу Латвии Дарью Семенистую — 6:3, 6:3, в ⅛ финала также в двух сетах выиграла у россиянки Алины Чараевой — 6:4, 7:6 (8:6), а в четвертьфинале уступила китайской теннисистке Синью Гао — 6:3, 4:6, 4:6. В финальном поединке испанка Нурия Парризас Диас встретится с американкой Луизой Чирико.