Тарпищев: на сегодня российские теннисисты неспособны выигрывать Уимблдон

«Чтобы знать, кто выиграет турнир, нужно знать сетку. Но я могу сказать, что на сегодня наши спортсмены неспособны выигрывать “Уимблдон”», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.