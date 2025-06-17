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Саснович проиграла на турнире WTA-250 в Ноттингеме

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла на старте турнира категории WTA-250 в британском Ноттингеме с призовым фондом $275 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Белоруссии

Сегодня в 1/16 финала белоруска, занимающая 108-е место в мировом рейтинге, встречалась с китайской теннисисткой Линь Чжу, у которой 309-я позиция, и уступила в двух партиях — 4:6, 1:6. Во втором раунде соперницей китаянки будет победительница матча между бразильянкой Беатрис Хаддад Майей (21-й номер рейтинга WTA) и американкой Маккартни Кесслер (42). В основную сетку этих состязаний Саснович пробилась через квалификацию, обыграв австралийку Майю Джойнт (52) — 3:6, 6:4, 6:1 и представительницу Испании Кристину Букшу (107) — 6:3, 6:4.

Первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко на этой неделе примет участие в турнире WTA-500 в Берлине с призовым фондом $1 млн. Соболенко стартует со второго раунда, где встретится с представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой (112).

Соревнования на травяных кортах Ноттингема и Берлина завершатся 22 июня.