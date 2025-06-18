Даниил Медведев на следующей неделе вернётся в топ-10 рейтинга ATP

В live- рейтинге ATP Медведев обошёл американского теннисиста Бена Шелтона и занял девятую строчку. Обойти его до конца недели теоретически может только другой представитель России 14-я ракетка мира Андрей Рублёв, также принимающий участие в соревнованиях в Галле.