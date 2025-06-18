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Даниил Медведев на следующей неделе вернётся в топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев на следующей неделе вернётся в первую десятку рейтинга ATP.

Источник: Getty Images

Сегодня, 18 июня, он обыграл француза Кентена Алиса (6:2, 7:5) во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле.

В live- рейтинге ATP Медведев обошёл американского теннисиста Бена Шелтона и занял девятую строчку. Обойти его до конца недели теоретически может только другой представитель России 14-я ракетка мира Андрей Рублёв, также принимающий участие в соревнованиях в Галле.

Соперником Медведева в четвертьфинале соревнований в Галле станет победитель матча Алекс Михельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция).