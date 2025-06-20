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Синнер о поражении от Бублика: «После “Ролан Гаррос” бороться в Галле было тяжело»

Он уступил Александру Бублику (6:3, 3:6, 4:6) и впервые с осени-2023 вылетел с турнира раньше четвретьфинала.

Источник: Спортс"

"У меня были шансы выиграть матч. Во втором сете он за счет подачи ничего мне не дал, но в третьем были ситуации, когда я мог склонить матч в свою пользу. Я попробовал все, но не сложилось, он лучше провел ключевые моменты.

После поражения в Париже (проиграл финал «Ролан Гаррос» Карлосу Алькарасу с 2:0 по сетам и матчболов — Спортс«“) бороться здесь было тяжело. И я относительно доволен тем, что провел два матча на траве перед “Уимблдоном”.

Сейчас мне нужен перерыв, чтобы восстановиться психологически и физически. Психологически все в порядке, но физически я устал".

Огогошеньки! Бублик бахнул Синнера!