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Нисикори признал, что изменял жене

Японские медиа вскрыли роман финалиста US Open-2014 с 32-летней моделью Асуки Огучи. Их сфотографировали, когда Нисикори выходил из ее квартиры.

Источник: Спортс"

Сообщается, что Нисикори и Огучи познакомились в 2022-м, за несколько дней до свадьбы японца с Маи Ямагучи. По данным издания Shukan Bunshun, год назад Нисикори сказал любовнице, что больше не любит жену и поддерживает с ней отношения только ради их двоих детей.

Нисикори выпустил извинения после того, как эта информация стала публичной.

"Я приношу глубокие извинения за боль, которую причинил всем, кто меня поддерживает: болельщикам, спонсорам и другим партнерам. Я вел себя нечестно.

Сожалею о том, что сделал больно жене и детям.

Чтобы исполнять роль ответственного члена общества, я сосредоточусь только на теннисе и результатах. И сделаю все, чтобы вернуть доверие к себе".