Нисикори признал, что изменял жене

Сообщается, что Нисикори и Огучи познакомились в 2022-м, за несколько дней до свадьбы японца с Маи Ямагучи. По данным издания Shukan Bunshun, год назад Нисикори сказал любовнице, что больше не любит жену и поддерживает с ней отношения только ради их двоих детей.