Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Берлине

Сегодня в четвертьфинальном матче лидер мирового рейтинга встречалась с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, занимающей 11-ю позицию, и победила — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6). Поединок продолжался 2 часа 45 минут. В завтрашней игре за попадание в финал белоруска будет соперничать с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой (164).