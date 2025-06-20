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Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Берлине

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира категории WTA-500 в Берлине с призовым фондом 921 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Сегодня в четвертьфинальном матче лидер мирового рейтинга встречалась с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, занимающей 11-ю позицию, и победила — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6). Поединок продолжался 2 часа 45 минут. В завтрашней игре за попадание в финал белоруска будет соперничать с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой (164).

В ⅛ финала Арина Соболенко победила представительницу Швейцарии Ребеку Масарову (112) — 6:2, 7:6 (8:6).

Соревнования на травяных кортах столицы Германии завершатся 22 июня. Победительница заработает 500 рейтинговых очков и 142,6 тыс. евро призовых.