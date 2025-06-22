Тренер Бублика о том, почему ему сложно играть с Медведевым: «Даниил заранее видит, куда ты собираешься играть и что будешь делать с мячом»

Что касается тактики, де Минаур действительно чем-то похож на Медведева, хотя есть отличия. У Даниила рост выше, и он играет дальше от задней линии, тогда как де Минаур ниже и постоянно идет к мячу. Но удары у них схожи по плотности, и оба невероятно хорошо читают игру. Очень часто Саша, например, наносил атакующие удары с середины корта или делал укороченные, которые, казалось бы, уже не вернуть, а де Минаур оказывался там, в нужном углу. Это очень сложные соперники, потому что они заранее видят, куда ты собираешься играть и что будешь делать с мячом.