«Изначально цель была просто выиграть первый матч». Вондроушова — о титуле в Берлине

«Хочу поблагодарить мою команду. Мы все очень усердно работали, чтобы вернуть меня в тур, и изначально наша цель была просто выиграть первый матч. А теперь происходит всё это… Я просто безмерно благодарна за то, что стою здесь», — сказала Вондроушова во время церемонии награждения.