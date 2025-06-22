Теннисист Медведев проиграл Бублику в финале турнира в Германии

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев уступил представителю Казахстана Александру Бублику в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Бублика, не получившего на турнире номера посева. Во втором круге представитель Казахстана выбил из борьбы первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, а в полуфинале обыграл россиянина Карена Хачанова. Медведев был посеян под третьим номером и вышел в финал турнира ATP впервые с марта 2024 года, когда уступил испанцу Карлосу Алькарасу в решающем матче соревнований в американском Индиан-Уэллсе.
Медведеву 29 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP, но после турнира в Галле вернется в десятку сильнейших. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.
Бублику 27 лет, в мировом рейтинге он занимает 45-ю позицию. Он выиграл пятый турнир под эгидой ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros в 2025 году.
Турнир в Галле относится к категории ATP 500 и проводится на травяных кортах. Призовой фонд составляет более €2,5 млн. В прошлом году победителем турнира стал Синнер. Из россиян соревнования трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).