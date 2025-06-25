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Андреева пробилась в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Андреева обыграла датчанку Таусон и вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева обыграла датчанку Клару Таусон во втором круге травяного теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 млн долларов.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1 в пользу посеянной под третьим номером россиянки, которая занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Соперницы провели на корте 1 час 49 минут.

В четвертьфинале Андреева встретится с представительницей Чехии Линдой Носковой.

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