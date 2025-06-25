«Надеюсь, всё лучшее ещё впереди». Даниэль Эванс — о выступлении на турнире в Истбурне

— Да, именно так, но я также знаю, что проделал всю необходимую работу. И как только я почувствовал уверенность, зная, что эта работа за плечами… Один хороший друг сказал: «Если ты готов и дверь откроется — ты через неё пройдёшь. Если не готов — не пройдёшь». И нет более точных слов, чтобы описать последние две недели. Надеюсь, что всё лучшее ещё впереди, — сказал Эванс в интервью на корте после матча.