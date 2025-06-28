Синнер накануне Уимблдона уволил тренеров и поработал с Медведевым. Что это значит?

Один из фаворитов Уимблдонского теннисного турнира Янник Синнер вызвал недоумение у болельщиков, уволив тренера по ОФП Марко Паничи и физиотерапевта Улисеса Бадио за несколько дней до старта SW19, намеченного на 30 июня. Даже с учетом неудачи итальянской звезды в финале «Ролан Гаррос» и провала на турнире в Галле это очень подозрительный шаг. Особенно если вспомнить, что оба неугодных специалиста были наняты осенью прошлого года вместо Умберто Феррары и Джакомо Нальди, которых назначили стрелочниками в допинговом скандале с первой ракеткой мира. Во время совместной тренировки с россиянином Даниилом Медведевым на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса Синнер заявил, что «движется в правильном направлении». Однако скоропалительные кадровые решения как бы намекают, что в команде лидера мужского тенниса — не самая рабочая атмосфера.