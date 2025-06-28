Синнер накануне Уимблдона уволил тренеров и поработал с Медведевым. Что это значит?

Один из фаворитов Уимблдонского теннисного турнира Янник Синнер вызвал недоумение у болельщиков, уволив тренера по ОФП Марко Паничи и физиотерапевта Улисеса Бадио за несколько дней до старта SW19, намеченного на 30 июня. Даже с учетом неудачи итальянской звезды в финале «Ролан Гаррос» и провала на турнире в Галле это очень подозрительный шаг. Особенно если вспомнить, что оба неугодных специалиста были наняты осенью прошлого года вместо Умберто Феррары и Джакомо Нальди, которых назначили стрелочниками в допинговом скандале с первой ракеткой мира. Во время совместной тренировки с россиянином Даниилом Медведевым на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса Синнер заявил, что «движется в правильном направлении». Однако скоропалительные кадровые решения как бы намекают, что в команде лидера мужского тенниса — не самая рабочая атмосфера.
Конфликты, а не желание сэкономить
«Это фантастика — провести 45 минут на центральном корте и делить его с Даниилом, который победил меня здесь в прошлом году», — рассуждал Янник во время разминки с Медведевым, которую организаторы Уимблдона провели как промоакцию, нацепив на игроков микрофоны. Итальянец год назад, напомню, уступил Даниилу в пятисетовом четвертьфинале лондонского ТБШ (7:6, 4:6, 6:7, 6:2, 3:6), что стало для первой ракетки мира худшим результатом на «мейджорах» в сезоне. А спустя пару месяцев выяснилось, что Синнер играл на фоне обвинений в использовании стероида клостебола и угрозы длительной дисквалификации. Правда, в итоге звезду практически оправдали, свалив все на халатность массажиста Джакомо Нальди, лечившего раненый палец допинговым спреем под названием «Трофодермин».
«Крыша закрыта и в этот раз», — попытался подколоть коллегу Медведев, напоминая, что среди причин неудачи Янника год назад назывался закрытый из-за дождя козырек над центральным кортом. Якобы из-за духоты у Синнера тогда резко ухудшилось самочувствие, и ради оказания медицинской помощи матч прерывали на десять минут. При этом Даниил подозревал соперника в тактических хитростях, которые в итоге не спасли итальянца.
«Я значительно улучшил свои результаты на травяных кортах, — как ни в чем не бывало продолжил Янник во время промотренировки. — В первый раз на этом покрытии я не совсем понимал, как следует играть. Но когда ты молод, прогресс идет каждый год, и сейчас я чувствую себя намного свободнее. Уверен, что двигаюсь в правильном направлении. Поражение от Алькараса в финале “Ролан Гаррос” было тяжелым для меня. Посмотрим, что я сейчас смогу сделать на траве».
Что касается увольнения Марко Паничи и Улисеса Бадио, то этот инсайд накануне опубликовали итальянские СМИ. Официальных подтверждений этим решениям пока нет, впрочем, как и опровержений. В настоящее время Янник находится на Уимблдоне вместе с остеопатом Андреа Чиполлой. Кроме того, он продолжает сотрудничество с тренерами Симоне Ваньоцци и Дарреном Кэхиллом. Конечно, некоторые игроки порой нанимают физио- или спарринг-партнеров буквально на один турнир. Однако у суперзвезд более-менее стабильные команды, и изменения в них обычно связаны с какими-то конфликтами, а не с желанием сэкономить.
Новак выглядит очень сексуально
Паничи и Бадио, имеющие опыт работы с 24-кратным чемпионом «мейджоров» Новаком Джоковичем, присоединились к команде Синнера в сентябре прошлого года. С ними Янник выиграл итоговый турнир и Открытый чемпионат Австралии. Однако возвращение после трехмесячной отсидки за допинг пока не принесло итальянцу титулов — он уступил Карлосу Алькарасу в финалах турниров в Риме и Париже, а в Галле не совладал с Александром Бубликом во втором круге. Но это логичный результат выпадения из игрового ритма, и в такой ситуации сваливать вину на тренеров в высшей степени глупо. А значит, имеют место неигровые противоречия, которые могут исключить Янника из числа главных фаворитов Уимблдона.
Потрясения в команде главного соперника должны порадовать основного претендента на титул лондонского ТБШ Карлоса Алькараса. Накануне испанец также участвовал в медиатренировке во Всеанглийском клубе, работая в паре с великим Новаком Джоковичем.
«Этот корт невероятный, — восхищался “поляной” второй номер “посева”. — Я впервые нервничаю на тренировке и почти чувствую себя виноватым, когда повреждаю это покрытие. Но здесь действительно приятно находиться. Звук мяча совершенно особенный, в этом месте вы играете в самый красивый теннис».
Интересно, что Джокович после разминки с Алькарасом принял участие еще и в выставочной встрече против Карена Хачанова, уступив россиянину со счетом 6:7, 4:6. При этом наш теннисист во время послематчевого интервью озадачил ведущую, заявив, что его соперник выглядит «очень сексуально».
«Всегда приятно делить площадку с моим братом. Карен в хорошей форме и всегда хорошо выглядит, — парировал Новак. — Я рад вернуться на травяные корты. У меня было много успехов на этом покрытии, особенно на Уимблдоне».
В команду серба на предстоящем турнире входят физиотерапевт Клаудио Зималья и тренер Далибор Сирола, также имеющие опыт сотрудничества с Синнером. Впрочем, вероятность того, что серб, «посеянный» под шестым номером, выиграет в Лондоне трофей, невелика. С 2023 года Джокович не брал титулов на «мейджорах», хотя год назад после операции на колене и добрался на SW19 до финала. Семикратный чемпион Уимблдона в первом раунде встретится с французским теннисистом и звездой OnlyFans Александром Мюллером. Хачанову (17) начинать турнир против американца Маккензи Макдональда. Медведева (11) ждет еще один француз Бенджамин Бонци, Алькараса (2) — итальянец Фабио Фоньини, а Синнера (1) — соотечественник Лука Нарди.