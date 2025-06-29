Кончита Мартинес брала Уимблдон как игрок и тренер. Приведет ли она к титулу юную Мирру?

«Уимблдон всегда будет для меня особенным местом. Лучший день — воскресенье перед стартом турнира. Тогда я гуляю одна по территории Всеанглийского клуба и вспоминаю былые моменты. Там никого нет, а корты и трава такие зелёные, потому что ими ещё не пользовались. И цветы. Всё просто идеально. Я всегда думала, что если и выиграю турнир “Большого шлема”, то это будет “Ролан Гаррос”. Но постепенно начала относиться к траве немного дружелюбнее, вместо того чтобы говорить: “Это покрытие для коров”. Я играла с Мартиной в финале, незадолго до этого победив её в Риме в матче за титул, так что это придало мне уверенности. Просто сказала себе: “Почему бы не сделать это на траве?” Думаю, у меня был правильный настрой, что помогло выиграть Уимблдон», — говорила Мартинес в 2019 году.