Рахимова вышла во второй круг Уимблдона

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Во встрече первого раунда Рахимова одержала победу над японкой Аои Ито со счетом 5:7, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту.
В следующем круге россиянка сыграет с четвертой ракеткой турнира итальянкой Жасмин Паолини, которая за 1 час 51 минуту обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову — 2:6, 6:3, 6:2.
Результаты других матчей:
Маркета Вондроушова (Чехия) — Маккартни Кесслер (США, 32-й номер посева) — 6:1, 7:6 (7:3);
Аманда Анисимова (США, 13) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:0, 6:0.