Хачанов выиграл триллер на Уимблдоне! Рублёв также добыл сложнейшую волевую победу

На победу в партии японский спортсмен затратил 35 минут, которые россиянин в свою очередь использовал на то, чтобы наконец выйти из состояния анабиоза. Нельзя сказать, что во второй партии это получилось сделать хотя бы на 70−80 процентов. Уровень игры уроженца Москвы по-прежнему был невероятно далёк от того, который бы нам хотелось видеть, и что ещё более важно от того, что может демонстрировать сам российский теннисист.