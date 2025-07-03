21 год назад Шарапова взяла Уимблдон. Она всё ещё ездит туда, где заставила рыдать Серену

«Мы с Сереной могли бы быть друзьями, ведь у нас одна страсть — теннис. Но этого не случилось. Может быть, именно наличие такого напряжённого противостояния помогает нам развиваться, становиться лучше. Думаю, мы мотивируем, подстёгиваем друг друга. Хотя, возможно, когда теннис останется в прошлом, мы и станем друзьями. После того самого финала Уимблдона-2004 Серена обняла меня и похвалила: “Хорошая работа”. Она улыбнулась, однако внутри явно чувствовала себя иначе. Когда я зашла в раздевалку, то услышала всхлипы. Серена плакала навзрыд. Я постаралась уйти как можно скорее. Люди не понимают, почему я выиграла у Серены всего два матча из 22. Я нашла для себя ответ: тот случай в раздевалке. Я думаю, она возненавидела меня как тощую девчонку, которая обыграла её в финале Уимблдона. Но даже больше она возненавидела меня за то, что я увидела её слёзы. Вскоре после турнира я слышала, что Серена сказала подруге: “Больше никогда не проиграю этой мелкой дряни”, — написала Шарапова.