Мартина Навратилова: сейчас Елена Рыбакина — фаворит Уимблдона-2025

"Даже если вы не следите за турнирной сеткой, вы в любом случае знаете, находитесь ли вы в верхней или нижней половине в зависимости от времени вашего выхода на корт. Так что все эти теннисистки понимают, что вторая, третья, четвёртая и пятая сеяные уже выбыли. Они осознают, что перед ними открылись огромные возможности.