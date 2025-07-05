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Александрова вышла в четвертый круг Уимблдона

Александрова во второй раз в карьере вышла в четвертый круг Уимблдона.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертый круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

В матче третьего круга посеянная под 18-м номером Александрова обыграла Зейнеп Сёнмез из Турции со счетом 6:3, 7:6 (7:1). Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты.

За выход в четвертьфинал Александрова сыграет с олимпийской чемпионкой 2021 года швейцаркой Белиндой Бенчич. Россиянка во второй раз в карьере достигла четвертого круга Уимблдона.