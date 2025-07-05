Бен Шелтон оказался сильнее Мартона Фучовича в третьем круге Уимблдона-2025

Матч длился 2 часа. За это время Шелтон реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных, выполнил восемь подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Фучович допустил две двойные ошибки и выполнил семь эйсов, а также реализовал один брейк-пойнт из четырёх возможных.