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На Уимблдоне-2025 12 чемпионов ТБШ не смогли дойти до четвёртого круга

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) завершились матчи третьего круга на Уимблдоне-2025.

Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) завершились матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. Во вторую неделю соревнований не смогли выйти 12 чемпионов турниров «Большого шлема».

В первом круге борьбу завершили Кори Гауфф, Петра Квитова, Виктория Азаренко, Елена Отсапенко и Даниил Медведев. Во втором — Маркета Вондроушова и Софья Кенин. В третьем — Наоми Осака, Барбора Крейчикова, Мэдисон Киз, Эмма Радукану и Елена Рыбакина.

Во вторую неделю соревнований вышли Новак Джокович, Карлос Алькарас, Янник Синнер, Марин Чилич, Ига Швёнтек и Арина Соболенко.

Действующим чемпионом Уимблдона в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас. В женском одиночном разряде — Барбора Крейчикова из Чехии.

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