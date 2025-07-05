«Не думала, что это проклятие». Андреева — о поражении сеяных игроков на Уимблдоне-2025

— Не знаю, почему, но я об этом не думала. Может, сейчас начну из-за вас (смеётся)! Но я об этом не думала, просто фокусировалась на том, чтобы выигрывать матчи. Год назад я проиграла в первом круге и в паре, и в одиночке. Старалась думать о том, чтобы выиграть больше геймов, больше матчей. После первого раунда моей задачей было выиграть и второй раунд, улучшить свою игру и прошлогодний результат. Буду стараться и дальше так делать, не думать ни о чём другом. Пока что мне довольно легко фокусироваться на нужных вещах, — сказала Андреева на пресс-конференции.