Мирра Андреева ответила, какой совет дала ей Мартинес перед матчем с Баптист на Уимблдоне

— По сути, она сказала мне держать концентрацию и не торопиться, быть терпеливой. Как только будет более комфортный мяч, иди на удар и делай то, что хочешь. Если чувствуешь, что надо атаковать по линии, делай так, если считаешь, что надо кроссом, делай кроссом. Она просто сказала мне быть терпеливой, потому что она будет часто рвать ритм, иногда будет наносить потрясающие удары. Так что она сказала мне сохранять спокойствие. Иногда игра может складываться в её пользу, что-то может пойти не так. Моей задачей было быть терпеливой, а когда представляется шанс, пользоваться им и быть агрессивной, — сказала Андреева на пресс-конференции.