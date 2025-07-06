Мирра против дочки миллиардера. Единственная битва соперниц топ-10 в 4-м круге Уимблдона

«Она очень атлетичная, мне она очень нравится как человек. Видела пару её интервью, а ещё мы с ней несколько раз тренировались, она мне очень нравится. И как теннисистка — тоже. Мы играли только один раз, в Цинциннати, и ещё однажды тренировались на траве. Думаю, это очень опасная соперница, в том числе на таком покрытии. Надеюсь, Кончита хорошо проделает свою работу, даст мне необходимые советы, выберет тактику, и оттуда уже будем смотреть», — сказала седьмая ракетка мира на пресс-конференции.