«Я что, спятила, мяч же в ауте?» Павлюченкова — о скандальном решении судьи на Уимблдоне

— Поначалу это сбило с толку, потому что мне казалось, что мяч ушёл далеко. Я старалась в него сыграть, но он ушёл далеко, было тяжело это сделать. Я остановилась, и судья на вышке остановил розыгрыш. Я была уверена, что этот гейм за мной, потому что мяч ушёл далеко. Я решила, что просто посижу на стуле, но затем судья подал знак, и мы начали ждать его решения, потому что система не работала. Я ожидала, что вердикт будет аут или не аут, но вместо этого нам сказали переиграть очко. Это было коварно, ведь это был решающий момент в матче. Я ожидала другого решения, считала, что судья на вышке мог бы взять инициативу. Он же для этого и есть, сидит на вышке. После матча он сказал, что тоже видел, что мяч ушёл в аут. Думала, он так поступит, но он этого не сделал. Ну и потом я думала, что скажут аут или не аут, но вместо этого нам сказали играть. Не знаю, может это потому, что она местная, но, в общем, да.