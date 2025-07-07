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Стали известны все четвертьфиналистки Уимблдона-2025

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Стали известны все четвертьфинальные пары женской сетки Уимблдона 2025 года, проходящего на травяных кортах Лондона.

Источник: Reuters

Последней в четвертьфинал вышла представительница Польши Ига Швёнтек (8-й номер посева), обыгравшая датчанку Клару Таусон (23) со счетом 6:4, 6:1. В ¼ финала она встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой (19).

В других матчах первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (1) сыграет с немкой Лаурой Зигемунд, Аманда Анисимова (США, 13) встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, а первая ракетка России Мирра Андреева (7) — с Белиндой Бенчич (Швейцария).

Победителем Уимблдона-2024 является представительница Чехии Барбора Крейчикова. В этом году она покинула турнир в третьем круге, уступив американке Эмме Наварро (2:6, 6:3, 6:4).

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