Как же обидно! Павлюченкова упустила 5 сетболов в четвертьфинале Уимблдона и ушла в слезах

По неудивительному для теннисного болельщика сюжету Павлюченкова не дала Анисимовой подать на победу при счёте 5:3, сделала брейк, следом на своей подаче даже спасла два матчбола американки, а затем и вовсе перевела игру в тай-брейк. На нём Анастасия чувствовала себя не так нервно, как оппонентка, и повела 6:3, а в общей сложности за весь тай заработала пять сетболов. Жаль только, что ни один из них не реализовала.