Уроженка Красноярска Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона

9 июля уроженка Красноярска Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдонского турнира. Соревнования проходят на травяных кортах Лондона.
Российская теннисистка проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии — матч завершился со счетом 6:7, 6:7.
18-летняя Андреева впервые сыграла в четвертьфинале Уимблдона. Она стала самой молодой участницей в последней восьмерке женского одиночного турнира с 2005 года — со времен соотечественницы Марии Шараповой.
В следующем круге Бенчич сыграет с Игой Швентек из Польши.
Напомним, что в феврале Андреева стала победительницей турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. В финале спортсменка встретилась с первой ракеткой мира — Ариной Соболенко из Беларуси.