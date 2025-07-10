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Уроженка Красноярска Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона

Матч завершился победой швейцарки Белинды Бенчич со счетом 2:0.

Источник: Комсомольская правда

9 июля уроженка Красноярска Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдонского турнира. Соревнования проходят на травяных кортах Лондона.

Российская теннисистка проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии — матч завершился со счетом 6:7, 6:7.

18-летняя Андреева впервые сыграла в четвертьфинале Уимблдона. Она стала самой молодой участницей в последней восьмерке женского одиночного турнира с 2005 года — со времен соотечественницы Марии Шараповой.

В следующем круге Бенчич сыграет с Игой Швентек из Польши.

Напомним, что в феврале Андреева стала победительницей турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. В финале спортсменка встретилась с первой ракеткой мира — Ариной Соболенко из Беларуси.

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