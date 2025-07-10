«Забыла, что я первая ракетка»: Соболенко — о поражении на Уимблдоне

«Она сокрушительно принимала мои подачи. Она была смелее. Возможно, я пыталась сдерживаться, тогда как соперница просто шла напролом, была гораздо агрессивнее. Мне следовало быть немного смелее, ведь это я на вершине рейтинга, мне это по силам. Кажется, я в какой-то момент забыла об этом», — сказала Соболенко на пресс-конференции.