«Забыла, что я первая ракетка»: Соболенко — о поражении на Уимблдоне

В четверг Анисимова со счетом 6:4, 4:6, 6:4 победила Соболенко, которая в третий раз дошла до полуфинала Уимблдона, но не смогла пробиться в решающую стадию. Для Анисимовой это первый выход в финал турнира Большого шлема, где она сыграет с Игой Швёнтек из Польши.
«Она сокрушительно принимала мои подачи. Она была смелее. Возможно, я пыталась сдерживаться, тогда как соперница просто шла напролом, была гораздо агрессивнее. Мне следовало быть немного смелее, ведь это я на вершине рейтинга, мне это по силам. Кажется, я в какой-то момент забыла об этом», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
«Проигрывать всегда обидно — хочется умереть, перестать существовать, как будто это конец твоей жизни. Даже сейчас я выдержала небольшую паузу, прежде чем прийти к вам, чтобы быть Ариной, а не той сумасшедшей с последней пресс-конференции “Ролан Гаррос”, — добавила теннисистка.
В июне Соболенко расплакалась после проигранного американке Кори Гауфф финала «Ролан Гаррос». До этого в текущем сезоне она уступила в финале Открытого чемпионата Австралии.