Швентек заявила, что последние месяцы для нее были тяжелыми из-за СМИ

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швёнтек после победы на Уимблдонском турнире заявила, что последние несколько месяцев были тяжелыми для нее из-за давления в СМИ.
Швёнтек в субботу разгромила американку Аманду Анисимову в финале Уимблдонского турнира со счетом 6:0, 6:0. Она впервые выиграла турнир Большого шлема в Лондоне.
«Видеть себя чемпионкой Уимблдона — это нечто, я наслаждалась каждой минутой. Это был сезон, полный взлетов и падений и с большим давлением извне. Последние несколько месяцев были сложными из-за того, что про меня писали в СМИ. Особенно польские СМИ были недобры ко мне. Я надеюсь, что теперь они дадут мне спокойно работать», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.
В ноябре 2024 года орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) объявил, что Швёнтек в августе 2024 года сдала положительный допинг-тест, в пробе было обнаружено минимальное содержание триметазидина. Спортсменка смогла доказать, что допинг попал в ее организм случайно через загрязненный препарат мелатонин, который она принимала для улучшения сна. Бывшая первая ракетка мира получила дисквалификацию на один месяц, с учетом отбытого срока ее период истек 4 декабря 2024 года. В январе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что не станет подавать апелляцию на решение ITIA по допинг-делу Швёнтек.