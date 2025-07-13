Карлос Алькарас: «Я сделал все, что мог, поэтому покинул корт с высоко поднятой головой»

Я покинул корт с действительно высоко поднятой головой, потому что сделал сегодня все, что мог. Просто играл против того, кто провел невероятный матч. Проигрывать обидно, но я все равно ухожу с высоко поднятой головой", — сказал Алькарас на пресс-конференции.