Карлос Алькарас: «Я сделал все, что мог, поэтому покинул корт с высоко поднятой головой»

"Проигрывать всегда неприятно. Думаю, в финале это чувствуется чуть сильнее. Но в целом я действительно горжусь всем, что сделал за последние четыре недели на траве здесь, в Лондоне.
Я покинул корт с действительно высоко поднятой головой, потому что сделал сегодня все, что мог. Просто играл против того, кто провел невероятный матч. Проигрывать обидно, но я все равно ухожу с высоко поднятой головой", — сказал Алькарас на пресс-конференции.
«Уимблдон»-2025 — «Шлем» в тени допинга. Оба чемпиона отбывали баны.