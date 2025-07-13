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Карлос Алькарас: «Я сделал все, что мог, поэтому покинул корт с высоко поднятой головой»

Испанец уступил Яннику Синнеру со счетом — 6:4, 4:6, 4:6, 4:6. Это его первое поражение в финале турниров «Большого шлема».

Источник: Спортс"

"Проигрывать всегда неприятно. Думаю, в финале это чувствуется чуть сильнее. Но в целом я действительно горжусь всем, что сделал за последние четыре недели на траве здесь, в Лондоне.

Я покинул корт с действительно высоко поднятой головой, потому что сделал сегодня все, что мог. Просто играл против того, кто провел невероятный матч. Проигрывать обидно, но я все равно ухожу с высоко поднятой головой", — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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