Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вашингтон (ATP). Медведев, Рублев и Фриц начнут со второго круга, Эванс сыграет с Бергсом

Первые 16 сеяных, в том числе Тэйлор Фриц (1), Лоренцо Музетти (2), Андрей Рублев (5), Даниил Медведев (8) начнут со второго круга.

Источник: Спортс"

На Рублева выйдет победитель матча между Лернером Тьеном и Эмилио Навой (WC), на Медведева — между Рейлли Опелкой и квалифаером.

Чемпион-2023 Дэн Эванс (WC) встретится с Зизу Бергсом.

Полностью сетка здесь.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше