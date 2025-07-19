Вашингтон (ATP). Медведев, Рублев и Фриц начнут со второго круга, Эванс сыграет с Бергсом

На Рублева выйдет победитель матча между Лернером Тьеном и Эмилио Навой (WC), на Медведева — между Рейлли Опелкой и квалифаером.
Чемпион-2023 Дэн Эванс (WC) встретится с Зизу Бергсом.
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