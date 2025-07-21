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Циципас и Бадоса снялись US Open в миксте, в заявку вошли Рублев и Мухова, Опелка и Винус, Руне и Анисимова

В этом году он пройдет в новом формате на неделе перед стартом одиночной сетки, 19−20 августа.

Источник: Спортс"

Из первоначального списка исчезли две команды: Стефанос Циципас и Паула Бадоса и Джек Дрэйпер и Циньвэнь Чжэн.

Список всех заявленных пар:

Янник Синнер / Эмма Наварро;

Карлос Алькарас / Эмма Радукану;

Новак Джокович / Ольга Данилович;

Арина Соболенко / Григор Димитров;

Ига Швентек / Каспер Рууд;

Александр Зверев / Белинда Бенчич;

Ник Кириос / Наоми Осака;

Тэйлор Фриц / Елена Рыбакина;

Рейлли Опелка / Винус Уильямс;

Томми Пол / Джессика Пегула;

Лоренцо Музетти / Жасмин Паолини;

Бен Шелтон / Тэйлор Таунсенд;

Фрэнсис Тиафу / Мэдисон Киз;

Хуберт Хуркач / Донна Векич;

Андреа Вавассори / Сара Эррани;

Андрей Рублев / Каролина Мухова;

Хольгер Руне / Аманда Анисимова;

Алекс де Минаур / Кэти Болтер;

Феликс Оже-Альяссим / Габриэла Дабровски;

Дженсон Бруксби / Ива Йович;

Марсело Аревало / Катерина Синякова;

Эван Кинг / Дезире Кравчик;

Тэллон Грикспор / Деми Схюрс;

Ян Зелиньский / Су-Вэй Се.

28 июля восемь из заявленных пар с лучшим комбинированным рейтингом автоматически получат места в сетке. Еще восемь будут выбраны организаторами в качестве обладателей wild card.

Напомним, ранее объявили, что правила проведения матчей микста изменились — сеты сократили до четырех выигранных геймов без розыгрышей на «больше-меньше», вместо третьего сета сделали тай-брейк до 10. В финале действуют такие же правила, но количество геймов в сете сохранили прежним.

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