Циципас и Бадоса снялись US Open в миксте, в заявку вошли Рублев и Мухова, Опелка и Винус, Руне и Анисимова

Из первоначального списка исчезли две команды: Стефанос Циципас и Паула Бадоса и Джек Дрэйпер и Циньвэнь Чжэн.
Список всех заявленных пар:
Янник Синнер / Эмма Наварро;
Карлос Алькарас / Эмма Радукану;
Новак Джокович / Ольга Данилович;
Арина Соболенко / Григор Димитров;
Ига Швентек / Каспер Рууд;
Александр Зверев / Белинда Бенчич;
Ник Кириос / Наоми Осака;
Тэйлор Фриц / Елена Рыбакина;
Рейлли Опелка / Винус Уильямс;
Томми Пол / Джессика Пегула;
Лоренцо Музетти / Жасмин Паолини;
Бен Шелтон / Тэйлор Таунсенд;
Фрэнсис Тиафу / Мэдисон Киз;
Хуберт Хуркач / Донна Векич;
Андреа Вавассори / Сара Эррани;
Андрей Рублев / Каролина Мухова;
Хольгер Руне / Аманда Анисимова;
Алекс де Минаур / Кэти Болтер;
Феликс Оже-Альяссим / Габриэла Дабровски;
Дженсон Бруксби / Ива Йович;
Марсело Аревало / Катерина Синякова;
Эван Кинг / Дезире Кравчик;
Тэллон Грикспор / Деми Схюрс;
Ян Зелиньский / Су-Вэй Се.
28 июля восемь из заявленных пар с лучшим комбинированным рейтингом автоматически получат места в сетке. Еще восемь будут выбраны организаторами в качестве обладателей wild card.
Напомним, ранее объявили, что правила проведения матчей микста изменились — сеты сократили до четырех выигранных геймов без розыгрышей на «больше-меньше», вместо третьего сета сделали тай-брейк до 10. В финале действуют такие же правила, но количество геймов в сете сохранили прежним.