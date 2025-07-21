Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Циньвэнь Чжэн пропустит US Open

На прошлой неделе китаянка перенесла операцию. Ее место в сетке займет Леолия Жанжан.

Источник: Спортс"

Сообщается, что Чжэн рассчитывает вернуться к финальному турниру Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет 16−21 сентября в Шэньчжэне.

В прошлом году олимпийская чемпионка дошла до четвертьфинала US Open, где уступила Арине Соболенко.