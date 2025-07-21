Циньвэнь Чжэн пропустит US Open

Сообщается, что Чжэн рассчитывает вернуться к финальному турниру Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет 16−21 сентября в Шэньчжэне.
В прошлом году олимпийская чемпионка дошла до четвертьфинала US Open, где уступила Арине Соболенко.
На прошлой неделе китаянка перенесла операцию. Ее место в сетке займет Леолия Жанжан.
Сообщается, что Чжэн рассчитывает вернуться к финальному турниру Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет 16−21 сентября в Шэньчжэне.
В прошлом году олимпийская чемпионка дошла до четвертьфинала US Open, где уступила Арине Соболенко.