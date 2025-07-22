Кудерметова: раньше думала, что Сафина из Казани, её с Маратом все связывают с Татарстаном

В свою очередь, я горжусь тем, что мне удалось завоевать этот Кубок для своей республики, для своего родного города. Меня очень тепло встретили, я общалась с Раисом Татарстана, с министром спорта Татарстана, я очень ценю их поддержку, оценку моего труда. Рада, что смогла доставить всем неравнодушным людям столько положительных эмоций и внести свой вклад в развитие спорта Татарстана«, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Рустамом Имамовым.