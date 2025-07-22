Устали и ждут миллиардов Маска. Почему суперзвёзды массово снялись с канадского «Мастерса»

«Я никогда не вмешиваюсь в расписание, которое мой хороший друг Хуан-Карлос Ферреро составляет для Карлоса Алькараса, однако я просто рад, что он не поедет в Торонто. Но, на мой взгляд, Алькарасу сейчас нужно восстановиться после всех этих нагрузок. Речь даже не о том, выиграл он финал Уимблдона или проиграл. Дело в том, что он провёл месяц в Лондоне, выиграл Квинс. Всё это выматывает: смена покрытия, пресс-конференции, допинг-контроль, отель, потом самолёт. Всё это очень утомительно. Я считаю, что Карлосу сейчас нужен отдых, чтобы во второй половине сезона, когда он иногда теряет энергию, он не чувствовал себя полностью выжатым до конца года», — сказал Корретха.