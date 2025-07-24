Теннисист Рублев не смог выйти в третий круг турнира в Вашингтоне

Рублеву 27 лет, он занимает 10-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.