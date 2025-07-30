Шнайдер не сумела выйти в третий круг турнира в Монреале

Шнайдер 21 год, она занимает девятое место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, в парном спортсменка выиграла два титула. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.