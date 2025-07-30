Александрова проиграла 493-й ракетке мира и вылетела с турнира WTA в Монреале

Александровой 30 лет, она занимает 15-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023) и Открытого чемпионата Франции (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.