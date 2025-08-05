Хачанов шестой раз вышел в полуфинал «Мастерса»

Россиянин вышел в полуфинал «Мастерса» впервые с прошлогоднего турнира в Париже. В целом для него это будет шестой полуфинал такого уровня. В Канаде он дважды доходил до этой стадии — в 2018-м и 2019-м. В первом случае его остановил Рафаэль Надаль, во втором — Даниил Медведев.