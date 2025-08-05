Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хачанов шестой раз вышел в полуфинал «Мастерса»

Россиянин вышел в полуфинал «Мастерса» впервые с прошлогоднего турнира в Париже. В целом для него это будет шестой полуфинал такого уровня. В Канаде он дважды доходил до этой стадии — в 2018-м и 2019-м.

Источник: Спортс"

Россиянин вышел в полуфинал «Мастерса» впервые с прошлогоднего турнира в Париже. В целом для него это будет шестой полуфинал такого уровня. В Канаде он дважды доходил до этой стадии — в 2018-м и 2019-м. В первом случае его остановил Рафаэль Надаль, во втором — Даниил Медведев.

После «Ролан Гаррос» у Хачанова 12 побед в 15 матчах.

Дальше он сыграет с Александром Зверевым.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше