Хачанов о том, что отыграл у Микельсена два сетбола: «Оба раза выстоял благодаря уверенным подачам. Именно такие моменты многое решают в теннисе»

«Условия в Австралии другие… Другие мячи, другое покрытие, мяч быстрее летит в воздухе. Так что, возможно, я играл с меньшим вращением, более плоско, стараясь не давать ему шансов входить в корт и контратаковать. Сегодня у меня это отлично получилось», — сказал Хачанов в интервью на корте.