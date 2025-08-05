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Хачанов о том, что отыграл у Микельсена два сетбола: «Оба раза выстоял благодаря уверенным подачам. Именно такие моменты многое решают в теннисе»

Он обыграл американца 6:4, 7:6 (3) и вышел в полуфинал «Мастерса».

Источник: Спортс"

"Очень напряженный, близкий матч. Я вел в счете, но в какой-то момент оказался в роли догоняющего, даже отыгрывал сетболы. Оба раза выстоял благодаря уверенным подачам.

Именно такие моменты многое решают в теннисе. Важно, как ты психологически справляешься с давлением. Очень рад и горжусь, что дожал соперника в двух сетах".

О том, что проиграл Микельсену в третьем круге Australian Open-2025.

«Условия в Австралии другие… Другие мячи, другое покрытие, мяч быстрее летит в воздухе. Так что, возможно, я играл с меньшим вращением, более плоско, стараясь не давать ему шансов входить в корт и контратаковать. Сегодня у меня это отлично получилось», — сказал Хачанов в интервью на корте.