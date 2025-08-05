Хачанов впервые вышел в полуфиналы на всех покрытиях в одном сезоне

Хачанов впервые в карьере дошел до полуфиналов турниров ATP на всех трех покрытиях в рамках одного сезона. Ранее он доходил до этой стадии на грунтовом турнире в Барселоне и на травяном — в Галле.
Также это третий полуфинал для россиянина на канадском «Мастерсе». Среди теннисистов, продолжающих карьеру, чаще туда выходил только Новак Джокович — семь раз.
Эта победа стала для Хачанова 15-й в истории выступлений на турнире. Среди действующих игроков больше только у Джоковича (37), Гаэля Монфиса (24), Стэна Вавринки (16), а также следующего соперника Карена — Александра Зверева (16).