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Хачанов впервые вышел в полуфиналы на всех покрытиях в одном сезоне

Он обыграл Алекса Микельсена — 6:4, 7:6 (3).

Хачанов впервые в карьере дошел до полуфиналов турниров ATP на всех трех покрытиях в рамках одного сезона. Ранее он доходил до этой стадии на грунтовом турнире в Барселоне и на травяном — в Галле.

Также это третий полуфинал для россиянина на канадском «Мастерсе». Среди теннисистов, продолжающих карьеру, чаще туда выходил только Новак Джокович — семь раз.

Эта победа стала для Хачанова 15-й в истории выступлений на турнире. Среди действующих игроков больше только у Джоковича (37), Гаэля Монфиса (24), Стэна Вавринки (16), а также следующего соперника Карена — Александра Зверева (16).