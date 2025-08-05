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«С Ваней Янковским давно обменивались респектами. Наконец-то встретились». Что Бублик делает в Москве?

Казахстанский теннисист — о пропуске турниров в Северной Америке, новых знакомствах и жизни после завершения карьеры.

Источник: Соцсети

В самом разгаре североамериканская серия турниров. Сейчас идут матчи решающей стадии «мастерса» в Торонто, совсем скоро стартует турнир этой же категории в Цинциннати. Однако данные обязательные турниры ATP решил пропустить 25-я ракетка мира Александр Бублик. Бывший российский теннисист, который представляет Казахстан, оказался в эти дни в Москве на мероприятии медиабренда First&Red, где ответил на вопросы журналистов.

О пропуске «мастерсов»

— Сейчас идет «мастерс» в Торонто, а вы в Москве. Как это объяснить?

— Я считаю, что заслужил немножко отдыха, провести время с семьей, поработать вне корта, поездить по стране. Почему нет? Появилась такая возможность, и я с радостью ей воспользовался.

— «Мастерсы» же обязательные турниры. Как ATP на это реагирует, когда столько игроков снимаются?

— Мне вчера Сергей Сергеевич Минаев (российский писатель и блогер. — Прим. «СЭ») сказал хорошую фразу, что я купил себе отпуск. Не заработал, а, можно сказать, купил. На эти три недели ушел в оплачиваемый отпуск.

— «Мастерс» в Цинцинатти тоже пропускаете?

— Да.

— Не тревожит, что отсутствие на турнирах опустит вас ниже 25 места?

— Слежу за рейтингом. Но также я мог поехать туда, проиграть два первых круга — и дальше расстроился бы. Может, проиграл бы. Или еще что-то. Предпочел отдохнуть. Принял решение. Высчитывать сейчас позиции не имеет особого значения.

— Сейчас «мастерсы» играют по две недели. Как вам такой формат?

— Я считаю, что сезон должен быть короче. Увеличивать время работы игроков двухнедельными турнирами ради того, чтобы зарабатывать больше денег, которые нам никак не передаются… Мне это не нравится, как игроку. Почему я должен больше работать и получать столько же? Это лишняя работа за те же деньги.

— Летом у вас три титула. Чем объясните этот успех?

— Довольно неплохо попадал в корт.

Про Открытый чемпионат США

— Когда в Нью-Йорк?

— 19 августа.

— Какой результат на Открытом чемпионате США посчитали бы для себя удачным?

— Честно, не очень люблю говорить об этом. Потом люди начинают спрашивать. Если уеду с чувством выполненного долга, отдам все, что у меня есть, ради победы, даже если проиграю, то буду доволен. По поводу позиции в рейтинге, она прямо пропорциональна моей игре. Если буду играть хорошо, смогу закрепиться в топ-20. Да, у меня есть такая возможность сейчас. Дальше посмотрим.

— Перед US Open проведут короткий микст-турнир со звездными теннисистами. Как вы к этому относитесь?

— Это выставочное мероприятие. Как к нему относиться? Здорово. Людям нравится наблюдать за некоторыми парами. Почему нет? Это развлечение, как и здесь. Просто там платят миллион долларов.

— Почему раньше не удавалось достичь больших высот на Открытом чемпионате США?

— Не очень комфортно чувствую себя на жаре. Уимблдон — прекрасный пример. Думал, что натренировал достаточное количество часов, чтобы мог справляться с жарой. Но в моем сознании стоит блок. Когда жарко, я вообще ничего не могу сделать. Я счет забывал. В таких условиях единственное, о чем я мог думать, — как себя привести в нормальное состояние. Понятно, нет панических атак, но мне очень плохо. Я просто не хочу кони двинуть.

В Америке и Австралии всегда жарко. Год за годом бьемся в одну стену. Пытаемся найти способы, но пока не нашли. На Уимблдоне вышел с матча и сказал Артему (Супрунову, тренеру Бублика. — Прим. «СЭ»): «Видишь, опять жара». Можно на пальцах одной руки посчитать, сколько матчей я не закрыл, подавая на матч. На Уимблдоне я подаю — не знаю, какой счет. Иду вытирать лицо полотенцем — его нет, хотя я знаю, в какой оно стороне корта. В моем организме стоит блок на жару. Может, этот Открытый чемпионат США будет прорывным с точки зрения игры. Я не говорю о результатах, потому что они зависят не только от меня.

Про знакомства

— Накануне вы гуляли по Москве. Часто узнавали на улице?

— Не могу сказать, что часто, но периодически узнавали. У меня еще была такая интересная компания, поэтому нас иногда останавливали. Мы очень мило провели время.

— А в Монако часто узнают?

— Я там больше времени провожу, поэтому меня там больше видят и проще реагируют. Там много людей популярнее меня, соответственно, местное население к нам уже привыкло.

— Как вы вообще встретились с Сергеем Минаевым и актером Иваном Янковским? Откуда друг друга знаете?

— С Ваней мы первый раз встретились. Давно обменивались респектами и теплотой в социальных сетях. Наконец получилось встретиться. С Сергеем Сергеевичем у нас некоторые совместные проекты.

— Какая любимая роль у Ивана Янковского?

— Я очень люблю Ваню. Я его большой фанат. Мы очень здорово пообщались. Наверное, мне очень близка его роль Раскольникова в сериале «Преступление и наказание». Мне кажется, это очень тяжело играть. И еще нравятся его роли в «Аутсорсе» и «Фишере». Я люблю все его роли, но, наверное, как петербуржцу более интересно «Преступление и наказание».

— Пересекались ли в Монако с футболистом Александром Головиным?

— Не знакомы. Периодически оказывались с ним вместе в некоторых местах. Но никогда не общались. Наверное, он знает, кто я такой.

Про соперников

— У Даниила Медведева и Андрея Рублева идет просадка в карьере. Таким образом, вы можете стать главным теннисистом постсоветского пространства. Как-то это мотивирует?

— Совсем не согласен, что у Дани и Андрея какой-то провал. Да, возможно, не те результаты, которых мы от них ждем на постоянной основе, но они тоже люди. У них есть свои семьи, жизнь. Думаю, что Даня и Андрей справедливо закончат год в топ-10. Это прекрасный результат, о котором я не могу мечтать. Говорить о провале некорректно.

— Какой у вас сам приятный и неудобный соперник?

— Самый приятный — Саша Зверев. Играть приятно. Самый неприятный — Даниил Медведев. В человеческом плане он мне приятен, в игровом — нет.

— Кого из теннисистов пригласили бы в команду КВН или на стендап?

— Тиафо достаточно смешной. Он забавно жестикулирует еще помимо шуток. У Дани (Медведева) неплохой юмор, но своеобразный. Я энергичный, Даня более спокойный. Он рассказал бы шутки с каменным лицом. Это было бы смешно.

Про разное

— На афише мероприятия было написано, что вы главный рок-н-ролльщик тенниса. Согласны?

— Я не очень люблю судить себя. Если люди так считают. Я приму это, хорошо. Если посчитают по-другому — ладно.

— А какую музыку предпочитаете?

— Я в принципе предпочитаю рок и, наверное, шансон.

— Из шансона кого слушаете?

— Всех тех же, кого и вы.

— Следили ли за рекордом Овечкина в НХЛ?

— Я сам не смотрю хоккей, но за рекордом следил. Лично не поздравлял его, так как мы не знакомы. Если говорить о том, следили ли другие игроки, то у всех были свои дела. Но это величайшее достижение величайшего спортсмена.

— Любимый мем про себя?

— Мне нравится, когда в книжки вставляют мои фразы. Это правда очень смешно.

Про теннис и жизнь после завершения карьеры

— Где планируете жить после завершения карьеры?

— В Петербурге и Монако.

— Чем будете заниматься?

— Хочу просто жить.

— Если вам сейчас заплатят 10 миллионов долларов, то закончите карьеру?

— Нет. 10 миллионов — не та сумма, ради которой стоит это делать.

— А есть такая сумма?

— Я зарабатываю приличные деньги, чтобы не думать о каких-то суммах. Зачем мне вообще это? В теории можно заработать эти деньги самому.

— Вы представляете свою жизнь без профессионального тенниса?

— Да. В данный момент у меня нет тенниса в жизни. Чувствую себя вполне комфортно.

— А без тенниса после карьеры?

— Спросите меня после карьеры. Мне кажется, проблем не должно быть. Я люблю все аспекты жизни, у меня много интересов. Я найду место вне тенниса. Понятно, что всегда буду при теннисе, потому что это тот актив, который дал мне все. Все равно продолжу играть. Но без профессионального спорта все живут. Почему я не должен?

— Что для вас означает теннис?

— Это игра. Он для меня и означает игру, которая дает возможность зарабатывать деньги, путешествовать и встречать прекрасных людей.

Микеле Антонов, Михаил Кузнецов

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