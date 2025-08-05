«С Ваней Янковским давно обменивались респектами. Наконец-то встретились». Что Бублик делает в Москве?

В Америке и Австралии всегда жарко. Год за годом бьемся в одну стену. Пытаемся найти способы, но пока не нашли. На Уимблдоне вышел с матча и сказал Артему (Супрунову, тренеру Бублика. — Прим. «СЭ»): «Видишь, опять жара». Можно на пальцах одной руки посчитать, сколько матчей я не закрыл, подавая на матч. На Уимблдоне я подаю — не знаю, какой счет. Иду вытирать лицо полотенцем — его нет, хотя я знаю, в какой оно стороне корта. В моем организме стоит блок на жару. Может, этот Открытый чемпионат США будет прорывным с точки зрения игры. Я не говорю о результатах, потому что они зависят не только от меня.