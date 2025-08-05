«С Ваней Янковским давно обменивались респектами. Наконец-то встретились». Что Бублик делает в Москве?

В самом разгаре североамериканская серия турниров. Сейчас идут матчи решающей стадии «мастерса» в Торонто, совсем скоро стартует турнир этой же категории в Цинциннати. Однако данные обязательные турниры ATP решил пропустить 25-я ракетка мира Александр Бублик. Бывший российский теннисист, который представляет Казахстан, оказался в эти дни в Москве на мероприятии медиабренда First&Red, где ответил на вопросы журналистов.
О пропуске «мастерсов»
— Сейчас идет «мастерс» в Торонто, а вы в Москве. Как это объяснить?
— Я считаю, что заслужил немножко отдыха, провести время с семьей, поработать вне корта, поездить по стране. Почему нет? Появилась такая возможность, и я с радостью ей воспользовался.
— «Мастерсы» же обязательные турниры. Как ATP на это реагирует, когда столько игроков снимаются?
— Мне вчера Сергей Сергеевич Минаев (российский писатель и блогер. — Прим. «СЭ») сказал хорошую фразу, что я купил себе отпуск. Не заработал, а, можно сказать, купил. На эти три недели ушел в оплачиваемый отпуск.
— «Мастерс» в Цинцинатти тоже пропускаете?
— Да.
— Не тревожит, что отсутствие на турнирах опустит вас ниже 25 места?
— Слежу за рейтингом. Но также я мог поехать туда, проиграть два первых круга — и дальше расстроился бы. Может, проиграл бы. Или еще что-то. Предпочел отдохнуть. Принял решение. Высчитывать сейчас позиции не имеет особого значения.
— Сейчас «мастерсы» играют по две недели. Как вам такой формат?
— Я считаю, что сезон должен быть короче. Увеличивать время работы игроков двухнедельными турнирами ради того, чтобы зарабатывать больше денег, которые нам никак не передаются… Мне это не нравится, как игроку. Почему я должен больше работать и получать столько же? Это лишняя работа за те же деньги.
— Летом у вас три титула. Чем объясните этот успех?
— Довольно неплохо попадал в корт.
Про Открытый чемпионат США
— Когда в Нью-Йорк?
— 19 августа.
— Какой результат на Открытом чемпионате США посчитали бы для себя удачным?
— Честно, не очень люблю говорить об этом. Потом люди начинают спрашивать. Если уеду с чувством выполненного долга, отдам все, что у меня есть, ради победы, даже если проиграю, то буду доволен. По поводу позиции в рейтинге, она прямо пропорциональна моей игре. Если буду играть хорошо, смогу закрепиться в топ-20. Да, у меня есть такая возможность сейчас. Дальше посмотрим.
— Перед US Open проведут короткий микст-турнир со звездными теннисистами. Как вы к этому относитесь?
— Это выставочное мероприятие. Как к нему относиться? Здорово. Людям нравится наблюдать за некоторыми парами. Почему нет? Это развлечение, как и здесь. Просто там платят миллион долларов.
— Почему раньше не удавалось достичь больших высот на Открытом чемпионате США?
— Не очень комфортно чувствую себя на жаре. Уимблдон — прекрасный пример. Думал, что натренировал достаточное количество часов, чтобы мог справляться с жарой. Но в моем сознании стоит блок. Когда жарко, я вообще ничего не могу сделать. Я счет забывал. В таких условиях единственное, о чем я мог думать, — как себя привести в нормальное состояние. Понятно, нет панических атак, но мне очень плохо. Я просто не хочу кони двинуть.
В Америке и Австралии всегда жарко. Год за годом бьемся в одну стену. Пытаемся найти способы, но пока не нашли. На Уимблдоне вышел с матча и сказал Артему (Супрунову, тренеру Бублика. — Прим. «СЭ»): «Видишь, опять жара». Можно на пальцах одной руки посчитать, сколько матчей я не закрыл, подавая на матч. На Уимблдоне я подаю — не знаю, какой счет. Иду вытирать лицо полотенцем — его нет, хотя я знаю, в какой оно стороне корта. В моем организме стоит блок на жару. Может, этот Открытый чемпионат США будет прорывным с точки зрения игры. Я не говорю о результатах, потому что они зависят не только от меня.
Про знакомства
— Накануне вы гуляли по Москве. Часто узнавали на улице?
— Не могу сказать, что часто, но периодически узнавали. У меня еще была такая интересная компания, поэтому нас иногда останавливали. Мы очень мило провели время.
— А в Монако часто узнают?
— Я там больше времени провожу, поэтому меня там больше видят и проще реагируют. Там много людей популярнее меня, соответственно, местное население к нам уже привыкло.
— Как вы вообще встретились с Сергеем Минаевым и актером Иваном Янковским? Откуда друг друга знаете?
— С Ваней мы первый раз встретились. Давно обменивались респектами и теплотой в социальных сетях. Наконец получилось встретиться. С Сергеем Сергеевичем у нас некоторые совместные проекты.
— Какая любимая роль у Ивана Янковского?
— Я очень люблю Ваню. Я его большой фанат. Мы очень здорово пообщались. Наверное, мне очень близка его роль Раскольникова в сериале «Преступление и наказание». Мне кажется, это очень тяжело играть. И еще нравятся его роли в «Аутсорсе» и «Фишере». Я люблю все его роли, но, наверное, как петербуржцу более интересно «Преступление и наказание».
— Пересекались ли в Монако с футболистом Александром Головиным?
— Не знакомы. Периодически оказывались с ним вместе в некоторых местах. Но никогда не общались. Наверное, он знает, кто я такой.
Про соперников
— У Даниила Медведева и Андрея Рублева идет просадка в карьере. Таким образом, вы можете стать главным теннисистом постсоветского пространства. Как-то это мотивирует?
— Совсем не согласен, что у Дани и Андрея какой-то провал. Да, возможно, не те результаты, которых мы от них ждем на постоянной основе, но они тоже люди. У них есть свои семьи, жизнь. Думаю, что Даня и Андрей справедливо закончат год в топ-10. Это прекрасный результат, о котором я не могу мечтать. Говорить о провале некорректно.
— Какой у вас сам приятный и неудобный соперник?
— Самый приятный — Саша Зверев. Играть приятно. Самый неприятный — Даниил Медведев. В человеческом плане он мне приятен, в игровом — нет.
— Кого из теннисистов пригласили бы в команду КВН или на стендап?
— Тиафо достаточно смешной. Он забавно жестикулирует еще помимо шуток. У Дани (Медведева) неплохой юмор, но своеобразный. Я энергичный, Даня более спокойный. Он рассказал бы шутки с каменным лицом. Это было бы смешно.
Про разное
— На афише мероприятия было написано, что вы главный рок-н-ролльщик тенниса. Согласны?
— Я не очень люблю судить себя. Если люди так считают. Я приму это, хорошо. Если посчитают по-другому — ладно.
— А какую музыку предпочитаете?
— Я в принципе предпочитаю рок и, наверное, шансон.
— Из шансона кого слушаете?
— Всех тех же, кого и вы.
— Следили ли за рекордом Овечкина в НХЛ?
— Я сам не смотрю хоккей, но за рекордом следил. Лично не поздравлял его, так как мы не знакомы. Если говорить о том, следили ли другие игроки, то у всех были свои дела. Но это величайшее достижение величайшего спортсмена.
— Любимый мем про себя?
— Мне нравится, когда в книжки вставляют мои фразы. Это правда очень смешно.
Про теннис и жизнь после завершения карьеры
— Где планируете жить после завершения карьеры?
— В Петербурге и Монако.
— Чем будете заниматься?
— Хочу просто жить.
— Если вам сейчас заплатят 10 миллионов долларов, то закончите карьеру?
— Нет. 10 миллионов — не та сумма, ради которой стоит это делать.
— А есть такая сумма?
— Я зарабатываю приличные деньги, чтобы не думать о каких-то суммах. Зачем мне вообще это? В теории можно заработать эти деньги самому.
— Вы представляете свою жизнь без профессионального тенниса?
— Да. В данный момент у меня нет тенниса в жизни. Чувствую себя вполне комфортно.
— А без тенниса после карьеры?
— Спросите меня после карьеры. Мне кажется, проблем не должно быть. Я люблю все аспекты жизни, у меня много интересов. Я найду место вне тенниса. Понятно, что всегда буду при теннисе, потому что это тот актив, который дал мне все. Все равно продолжу играть. Но без профессионального спорта все живут. Почему я не должен?
— Что для вас означает теннис?
— Это игра. Он для меня и означает игру, которая дает возможность зарабатывать деньги, путешествовать и встречать прекрасных людей.
Микеле Антонов, Михаил Кузнецов